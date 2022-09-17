بعد الروس والايرانيين.. العراقيون ثالثاً بشراء العقارات التركية في شهر آب

شفق نيوز/ كشفت هيئة الإحصاء التركية، عن استحواذ العراقيين على المرتبة الثالثة كأكثر الشعوب شراء للعقارات في تركيا خلال شهر آب الماضي.

وأظهر تقرير للهيئة، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "مبيعات المنازل في تركيا للأجانب انخفضت بنسبة 10.1٪ في آب 2022 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وأصبحت 5 آلاف و273 منزلًا، حصلت انطاليا على المرتبة الأولى بواقع ألف و 814 منزلا، وجاءت اسطنبول في المرتبة الثانية بمبيعات ألف و750 منزلًا، ثم مرسين بواقع 317 منزلا ".

واضافت ان "تركيا باعت خلال ثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 44 الفاً و 595 منزلا للأجانب وبنسبة ارتفاع بلغت 44.6% عن نفس الفترة من العام السابق".

وأشارت إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال تموز وبعدد ألفا و 238 منزلا "، وجاء الايرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 633 منزلاً، والعراقيون ثالثا وبعدد بـ 417 منزلا، وألمانيا رابعا بعدد 256 منزلا، وكازاخستان خامسا وبعدد 231 منزلا".

ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أنهم تراجعوا للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان الماضي بعد هيمنة روسية على العقارات التركية .