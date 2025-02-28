بعد الرشيد.. الرافدين يحذر من التداول بـ "العملات الرقمية والفوركس"

شفق نيوز/ حذر مصرف الرافدين، يوم الجمعة، من استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في تداول "العملات الرقمية والفوركس".

وذكر المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تماشياً مع توجيهات البنك المركزي العراقي، ندعو الزبائن إلى الامتناع عن استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، بما في ذلك البطاقات والمحافظ الإلكترونية، في تداول العملات الرقمية أو نشاط الفوركس، سواء لحسابهم الشخصي أو لحساب الغير، بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأشار المصرف، بحسب البيان، إلى "أهمية توخي الحذر وعدم التعامل مع الجهات غير المرخصة التي تروج لهذه الأنشطة، نظراً لما تنطوي عليه من مخاطر مالية وقانونية كبيرة، قد تؤدي إلى فقدان الأموال أو التعرض لإجراءات قانونية وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة".

هذا سبق أن حذر مصرف الرشيد أيضاً، يوم الخميس الماضي، من التداول بالعملات الرقمية ونشاط "الفوركس".

وأصدر البنك المركزي العراقي حظراً على العملات المشفرة في العام 2017، مستشهداً بمخاطر مثل الجرائم المالية والتقلبات ومخاوف حماية المستهلك.

ولا يزال يُحظر على البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع التعامل مع الأصول الرقمية، مما يجعل المعاملات المشفرة غير متاحة من خلال القنوات الرسمية.

وفي العام 2018، أصدرت هيئة الفتوى العليا التابعة لحكومة إقليم كوردستان العراق حكماً ضد OneCoin، مما عزز موقف البلاد الحذر تجاه الأصول الرقمية، إلا أنه ورغم القيود المفروضة تستمر تجارة العملات المشفرة غير الرسمية، حيث لا يزال تطبيق القانون ضد الأفراد غير واضح.