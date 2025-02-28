بعد الرشيد.. الرافدين يحذر من التداول بـ "العملات الرقمية والفوركس"
شفق نيوز/ حذر مصرف الرافدين، يوم الجمعة، من استخدام أدوات الدفع
الإلكتروني في تداول "العملات الرقمية والفوركس".
وذكر المصرف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تماشياً مع توجيهات
البنك المركزي العراقي، ندعو الزبائن إلى الامتناع عن استخدام أدوات الدفع
الإلكتروني، بما في ذلك البطاقات والمحافظ الإلكترونية، في تداول العملات
الرقمية أو نشاط الفوركس، سواء لحسابهم الشخصي أو لحساب الغير، بشكل مباشر أو
غير مباشر".
وأشار المصرف، بحسب البيان، إلى "أهمية توخي الحذر وعدم التعامل مع
الجهات غير المرخصة التي تروج لهذه الأنشطة، نظراً لما تنطوي عليه من مخاطر مالية
وقانونية كبيرة، قد تؤدي إلى فقدان الأموال أو التعرض لإجراءات قانونية وفقاً
للأنظمة والتعليمات النافذة".
هذا سبق أن حذر مصرف الرشيد أيضاً، يوم الخميس الماضي، من التداول
بالعملات الرقمية ونشاط "الفوركس".
وأصدر البنك المركزي العراقي حظراً على العملات المشفرة في العام 2017،
مستشهداً بمخاطر مثل الجرائم المالية والتقلبات ومخاوف حماية المستهلك.
ولا يزال يُحظر على البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع التعامل
مع الأصول الرقمية، مما يجعل المعاملات المشفرة غير متاحة من خلال القنوات
الرسمية.
وفي العام 2018، أصدرت هيئة الفتوى العليا التابعة لحكومة إقليم كوردستان
العراق حكماً ضد OneCoin،
مما عزز موقف البلاد الحذر تجاه الأصول الرقمية، إلا أنه ورغم القيود المفروضة
تستمر تجارة العملات المشفرة غير الرسمية، حيث لا يزال تطبيق القانون ضد
الأفراد غير واضح.