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بعد الدولار .. أسعار الذهب ترتفع في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-07T08:55:56+0000
بعد الدولار .. أسعار الذهب ترتفع في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الاحد (7 تشرين الثاني 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 374 الف دينار، و سعر الشراء 370 الفاً، فيما كان سعر البيع ليوم الخميس الماضي 364 الف دينار للمثقال الواحد.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 344 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 340 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 375 الف دينار و380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

وارتفعت أسعار صرف الدولار اليوم في الاسواق العراقية، وعزا مصدر حكومي، ارتفاع اسعار الدولار في الاسواق المحلية الى التوترات الامنية التي تشهدها العاصمة بغداد.

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