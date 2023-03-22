بعد الدولار .. تراجع أسعار الذهب في أسواق بغداد

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، اليوم الاربعاء، (22 آذار 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 421 الف دينار، وسعر الشراء 417 الف دينار، فيما كانت الاسعار اليوم امس الثلاثاء 428 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 391 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 388 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 420 الف دينار و 430 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 400 الف 410 آلاف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات). الذهب في محال الصاغة.