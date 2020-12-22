بعد الدولار.. تجار العراق يشكون شركة المانية فرضتها الوزارة

شفق نيوز/ طالبت رابطة تجار العراق، الثلاثاء، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتدخل لحماية التجارة العراقية، فيما لفتت إلى إن وزارة التجارة تعاقب المواطن عبر برنامج الماني "سيئ الصيت".

وقالت الرابطة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "ضربة اخرى توجه للمواطن العراقي بعد ارتفاع سعر صرف الدولار وتخفيض رواتب الموظفين وارتفاع اسعار جميع المواد الغذائية والاستهلاكية التي يعتمد عليها المواطن العراقي في حياته اليومية، الا وهي قيام وزارة التجارة بإضافة رسوم جديدة على جميع موردي المواد المستوردة الى العراق تحت اسم برنامج تسجيل المصانع والشركات الموردة الى العراق".

وأضاف إنه "حسب البرنامج الجديد سترفع اسعار جميع المواد المستوردة للعراق وبالتالي اضافة عبئ جديد على كاهل المواطن العراقي الذي يتحمل تبعات مثل هكذا قرارات، رغم ان هذا البرنامج (تسجيل المصانع والشركات الموردة الى العراق ) هو ليس من اختصاص وزارة التجارة وانما من اختصاص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط".

وتابع البيان، أن "وزارة التجارة متمثلة بالشركة العامة للمعارض العراقية قامت بعقد اتفاق شراكة عمل مع شركة TUV الالمانية لتنفيذ هذا البرنامج الجديد رغم انتهاء عمل هذه الشركة مع وزارة التخطيط وعدم التجديد لها لوجود مخالفات عديدة لدى هذه الشركة اشرتها وزارة التخطيط على لسان المتحدث الرسمي لوزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، حيث اوضح عدم اهلية هذه الشركة وعدم رصانتها للعمل مع وزارة التخطيط".

وبين بيان رابطة تجار العراق، أن "هناك العديد من غرف التجارة العراقية مثل بابل والبصرة وديالى وكذلك منظمات اقتصادية ورجال اعمال وتجار قد رفضوا هذا البرنامج واعتبروه حلقة زائدة لإضافة رسوم جديدة تثقل كاهل المواطن العراقي وكذلك حلقة معرقلة لنموا القطاع الخاص اضافة لما يمثله من زيادة في البيروقراطية الحكومية، حيث عبروا عن رفضهم لهذا البرنامج بمذكرة مكتوبة مقدمة من اكثر من ٨٣ من اعضاء الهيئة العامة لاتحاد الغرف التجارية العراقية".

وأشار البيان، إلى إن "وزارة التجارة ستعاقب المواطن عبر الشركة الالمانية سيئة الصيت، بالتالي اعلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التدخل واتخاذ خطوة باتجاه الصحيح وايقاف هكذا قرارات متخبطة وغير مدروسة وقد تدمر الاقتصاد العراقي في الفترة المقبلة".