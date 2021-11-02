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بعد التقاعد.. إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر نوفمبر

Category: اقتصـاد

Date: 2021-11-02T14:30:14+0000
بعد التقاعد.. إطلاق رواتب الإعانة الاجتماعية لشهر نوفمبر

شفق نيوز/ أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، عادل الركابي، اليوم الثلاثاء، إطلاق مبالغ الإعانة الاجتماعية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وقال الركابي، في بيان ورد لوكالة شفق تيوز، "أطلقت مبالغ الاعانة الاجتماعية لشهر تشرين الثاني الحالي (الدفعة قبل الاخيرة لعام 2021) لاكثر من مليون و400 الف اسرة مستفيدة في بغداد والمحافظات بمبلغ اجمالي يصل الى اكثر من 299 مليار دينار".

وأضاف، أن "الدفعة شملت 980041 اسرة يعيلها رجال بمبلغ يصل الى اكثر من 237 مليار دينار".

وتابع الركابي: "كما شملت الدفعة 423419 اسرة تعيلها امرأة بمبلغ يصل الى اكثر من 62 مليار دينار"، داعيا الاسر المستفيدة الى "التوجه لمنافذ الصرف لتسلم مبالغ الاعانة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت وزارة المالية العراقية إطلاق رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

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