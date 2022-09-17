بعد التسريب .. عودة عمليات التحميل والتصدير من ميناء البصرة النفطي الى معدلاتها الطبيعية

شفق نيوز/ اعلنت شركة نفط البصرة، يوم السبت، عن عودة عمليات التحميل والتصدير من ميناء البصرة النفطي الى معدلاتها الطبيعية ،بعد ان تمكنت الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط البصرة من معالجة التسرب النفطي، وبوقت وزمن قياسي لايتجاوز 24 ساعة .

وذكرت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها ستقوم بتعويض فترة التوقفات خلال الايام المقبلة بضخ كميات اضافية ، وبما لا يؤثر على معدلات التصدير المخطط لها.

وأفادت وكالة رويترز للأنباء يوم الجمعة نقلا عن مصادر بقطاع النفط العراقي، بأن صادرات الخام من ميناء البصرة توقفت الليلة الماضية بسبب تسرب، مبينة أن إصلاح الخلل قد يستغرق أكثر من أسبوع.

وذكرت رويترز، أن "عمليات تحميل النفط متوقفة من ميناء البصرة لحين اكتمال إصلاح الخلل".

ويضم الميناء أربع منصات تحميل بطاقة تصديرية تبلغ 1.8 مليون برميل يومياً. وبلغ إنتاج النفط في العراق خلال شهر أغسطس اب الماضي 4.561 مليون برميل يومياً وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن منظمة "أوبك".

و أصدرت شركة نفط البصرة، بعدها، توضيحاً بشأن إيقاف الصادرات نتيجة تسرب بموانئ البصرة، مؤكدة استئناف عمليات الضخ تدريجياً.

وقالت الشركة في بيان أمس، إن "الفرق الفنية والهندسية قد عالجت تسرباً للنفط الخام في منظومة خزانات الفوائض في ميناء البصرة النفطي ، وتم استئناف عمليات الضخ تدريجياً ، لحين استكمال أعمال الصيانة الطارئة".