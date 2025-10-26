بعد التراجع الكبير .. قفزة في صادرات العراق النفطية إلى أميركا

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأحد، عن عودة صادرات العراق النفطية الى الولايات المتحدة للارتفاع خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الامريكية من النفط الخام خلال الاسبوع الماضي من عشر دول رئيسية بلغت معدل 5.216 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 375 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 4.841 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لامريكا بلغت معدل 255 ألف برميل مرتفعة بمقدار 215 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ معدل 40 ألف برميل يوميا".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.965 ملايين برميل يوميا، تليها المكسبك معدل 353 الف برميل يوميا، ومن السعودية بمتوسط 323 الف برميل، ومن فنزويلا بمعدل 302 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من البرازيل بلغت معدل 129 ألف برميل يوميا نيجيريا بلغت معدل 115 الف برميل يوميا، ومن ليبيا معدل 96 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور معدل 51 ألف برميل يوميا، ومن كولومبيا معدل 24 الف برميل يوميا".