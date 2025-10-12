بعد التراجع الكبير .. ارتفاع صادرات نفط العراق إلى أميركا

شفق نيوز - بغداد / واشنطن

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، يوم الأحد، ارتفاع صادرات العراق النفطية الى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في احصائية لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 10 دول رئيسية بلغت معدل 5.530 ملايين برميل يوميا مرتفعة بمقدار 317 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ معدل 4.847 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأميركا بلغت معدل 135 ألف برميل مرتفعة بمقدار 127 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه الذي بلغ معدل 8 آلاف برميل يوميا".

كما أشارت الإدارة إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأميركا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا بمعدل بلغ 3.600 ملايين برميل يوميا، تليها المكسبك بمعدل 494 الف برميل يوميا، ومن ليبيا بمتوسط 225 ألف برميل، ومن نيجيريا بمعدل 219 ألف برميل يوميا".

ووفقاً للجدول، فإن "كمية الاستيرادات الأميركية من النفط الخام من البرازيل بلغت معدل 210 آلاف برميل يوميا، و السعودية بلغت معدل 195 ألف برميل يوميا، ومن فنزويلا بمعدل بلغ 194 ألف برميل يومياً، ومن الإكوادور معدل 187 ألف برميل يوميا، ومن كولومبيا معدل 71 ألف برميل يوميا".