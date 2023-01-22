بعد البيض.. التجارة العراقية تعلن دعم مواد أخرى

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة، يوم الأحد، قرب إطلاق مواد مدعومة أخرى بعد مباشرتها ببيع بيض المائدة، مؤكدة أن هذا الدعم يشمل عموم محافظات البلاد بالتتابع.

وقال معاون مدير عام الشركة، طالب الحمداني، لوكالة شفق نيوز، إنه "تمت المباشرة بتجهيز بعض مجمعات القطع المتعلقة بالسلة الغذائية للرعاية الاجتماعية بمادة بيض المائدة"، مبينا أن "هذا البيض يباع بأسعار مدعومة في مركز مبيعات الحرية بالكرخ، وفي مجمع الإمام علي في الرصافة، وكذلك في محافظات النجف وميسان وذي قار".

وأضاف الحمداني، أن "هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، حيث سيتم تجهيز الأسواق المحلية والمواطنين بمادة بيض المائدة بأسعار مقبولة وزهيدة في كل أنحاء البلاد بالتوالي والتتابع"، مشيرا إلى "قرب إطلاق خطوة دعم أخرى لبعض المواد للمواطنين".

وأعلنت وزارة التجارة، اليوم الأحد، المباشرة ببيع مادة بيض المائدة في عدد من المراكز في العاصمة بغداد إسهاما منها في خفض أسعار المواد الغذائية التي شهدت ارتفاعا في الآونة الأخيرة مع انخفاض قيمة الدينار مقابل الدولار.

يشار إلى أن مادة بيض المائدة قد ارتفعت في أسواق البلاد كافة لتصل سعر الطبقة الواحدة إلى 8 آلاف دينار عراقي.