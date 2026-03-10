بعد البصرة.. شركات أجنبية تغادر حقل عكاز في الأنبار

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر في مجلس محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء، بأن الشركات الأجنبية العاملة في حقل عكاز النفطي بدأت بمغادرة الحقل بشكل مؤقت.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن قرار المغادرة سيبقى نافذاً لحين تقييم الوضع الأمني في المنطقة، وذلك بعد أقل من شهرين على مباشرتها الأعمال التشغيلية.

وأضاف أن الموقف الأمني المتقلب في المنطقة دفع هذه الشركات إلى اتخاذ إجراءات احترازية، حفاظاً على موظفيها ومعداتها.

وقبل أيام قليلة، أفادت وكالة "رويترز"، بأن شركات نفط أجنبية عدة، بدأت بإجلاء موظفيها الأجانب من حقول نفط في العراق إلى الكويت.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد شنتا، في 28 شباط/فبراير الماضي، سلسلة غارات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما أسفر عن أضرار كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران على الهجوم "الأميركي – الإسرائيلي"، ما أسفر عن تداعيات واسعة في دول المنطقة، شملت كلاً من العراق وإسرائيل والأردن والكويت والبحرين وقطر والإمارات والسعودية.