بعد البصرة.. توقف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر جيهان

شفق نيوز– أربيل/ كركوك

كشف مصدر في شركة نفط الشمال الحكومية، ومقرها محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، عن توقف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، عقب إيقاف العمل في بعض الشركات النفطية بالإقليم.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز إن "قرار إيقاف التصدير جاء بعد تعليق شركات نفطية عملياتها في عدد من حقول إقليم كوردستان، ما انعكس بشكل مباشر على كميات الضخ عبر خط الأنابيب الواصل إلى ميناء جيهان".

وأضاف أن "وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم أبلغت شركة نفط الشمال، التي تدير عملية التصدير، بإشعار وزارة النفط الاتحادية رسميًا بتوقف الضخ"، مشيراً إلى أن "عملية الضخ توقفت اليوم بشكل كامل".

وأشار المصدر، إلى أن "كميات التصدير قبل التوقف كانت بحدود 200 ألف برميل يومياً"، موضحاً أن "التوقف مرتبط بتداعيات الأوضاع في المنطقة والتطورات الجارية".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر محلية مطلعة، بتوقف انتاج النفط في أضخم حقول العراق، وثاني أكبر حقل نفطي حول العالم وهو حقل الرميلة، على خلفية التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.