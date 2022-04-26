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بعد الانخفاض الحاد .. أسعار النفط تنتعش بالأسواق العالمية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-26T04:57:06+0000
بعد الانخفاض الحاد .. أسعار النفط تنتعش بالأسواق العالمية

شفق نيوز/ افتتحت أسعار النفط على ارتفاع يوم الثلاثاء، بعد انخفاضها بحدة في الجلسة السابقة بسبب المخاوف من أن استمرار عمليات الإغلاق COVID-19 في الصين سيؤثر على الطلب ومع ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في عامين.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 103.51 دولارات بارتفاع 1.23 سنتا أو 1.20 بالمئة، وصعدت عقود غرب تكساس الوسيطة الأمريكية إلى 99.43 دولارا بارتفاع 89 سنتا أو 0.90 بالمئة في الساعة 04:48 بتوقيت جرينتش.

واستقر كلا العقدين على انخفاض بنحو 4٪ يوم الاثنين ، مع انخفاض برنت بما يصل إلى 7 دولارات للبرميل في الجلسة ، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو 6 دولارات للبرميل.

ودخلت عمليات الإغلاق في الصين لمواجهة COVID في شنغهاي أسبوعها الرابع. في غضون ذلك ، أثارت طلبات الاختبارات الجماعية ، بما في ذلك في أكبر منطقة تسوق في بكين ، مخاوف من عمليات إغلاق أخرى على غرار شنغهاي.

كما سجل الدولار أعلى مستوى في عامين يوم الاثنين ، مما جعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الآخرين.

الا انه بالمقابل، لا يزال سوق النفط ضيقًا حيث تكافح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا ، يُطلق عليهم معًا أوبك + ، للوفاء بأهداف إنتاجهم مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بشكل حاد في الأسبوع المنتهي في 15 أبريل / نيسان.

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