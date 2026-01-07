بعد الارتفاع المفاجئ .. الدولار ينخفض في بغداد وأربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي، صباح اليوم الأربعاء، في أسواق العاصمة بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وذلك بعد الصعود السريع والمفاجئ لهذه العملة الصعبة مقابل الدينار العراقي خلال اليومين الماضيين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الدولار انخفضت في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد لتسجل 146350 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت يوم أمس الثلاثاء 147700 دينار مقابل 100 دولار .

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت ، حيث بلغ سعر البيع 146750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما سجل سعر الشراء 145750 ديناراً مقابل 100 دولار.

وفي أربيل، انخفضت أسعار الدولار أيضا، إذ بلغ سعر البيع 145250 ديناراً لكل 100 دولار، وسعر الشراء 145150 ديناراً مقابل 100 دولار.