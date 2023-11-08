بعد الارتفاع الكبير .. إنخفاض أسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت اسعار الدولار، اليوم الأربعاء ، في أسواق بغداد، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 163300 دينار مقابل 100 دولار ، فيما كانت الأسعار أمس الثلاثاء 166000 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 164250 ديناراً عراقياً، بينما بلغ الشراء 162250 ديناراً لكل 100 دولار .

اما في اربيل الدولار سجل انخفاضا ايضا في محال الصيرفة سعر البيع 162400 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 162300 دينار مقابل 100 دولار.