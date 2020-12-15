بعد الارتفاع الكبير.. انخفاض اسعار صرف الدولار في بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ تراجعت أسعار صرف الدولار في اسواق بغداد وكوردستان يوم الثلاثاء 15 كانون الاول 2020 ، بعد ارتفاعها بشكل كبير أمس الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح المركزية في بغداد سجلت هذا اليوم، 127800 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي، وسجلت بورصة الحارثية السعر نفسه.

وسجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد مساء أمس الأحد 132000 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء انخفضت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 127250 ديناراً عراقياً، بينما بلغت اسعار الشراء 128250 ديناراً لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر البيع 127800 لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 127500 لكل مائة دولار امريكي.