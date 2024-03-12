بعد الارتفاع القياسي .. استقرار الذهب قُبيل طباعة التضخم بأميركا

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء ، مع إحجام المتعاملين عن اتخاذ مراكز جديدة بعد الارتفاع القياسي للسبائك قبيل بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية التي قد تقدم أدلة على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

واستقر السعر الفوري للذهب عند 2182.48 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:57 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه على مدى تسع جلسات متتالية. وسجل الذهب مستوى قياسيا عند 2194.99 دولارا يوم الجمعة.

استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضًا عند 2188.70 دولاراً.

واستقر الدولار على نطاق واسع يوم الثلاثاء، في حين ارتفع الين بالقرب من أعلى مستوى في شهر وسط توقعات متزايدة بأن بنك اليابان قد يخرج من أسعار الفائدة السلبية في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وتقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر فبراير، المقرر صدوره الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.4% خلال الشهر ويحافظ على الوتيرة السنوية ثابتة عند 3.1%. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.3%، مما سيدفع الوتيرة السنوية إلى أدنى مستوى منذ أوائل عام 2021 عند 3.7%.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 0.5% إلى 937.60 دولارا للأوقية، وصعد البلاديوم 0.3% إلى 1033.35 دولارا، وتقدمت الفضة 0.3% إلى 24.49 دولارا.