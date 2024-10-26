بعد افتتاحه مرتفعا .. الدولار يغلق منخفضاً مقابل الدينار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الدولار في أسواق بغداد، يوم السبت، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، مع الإغلاق البورصة .

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح و الحارثية لتسجل 151000 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح اليوم 152250 دينارا مقابل 100 دولارا.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 152000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار

اما في اربيل فقد سجل الدولار انخفاضا أيضا فقد بلغ سعر البيع 151500 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 151400 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.