بعد اعلان بايدن.. أسعار النفط تجتاز 132 دولاراً

شفق نيوز/ اجتازت أسعار النفط، مساء الثلاثاء، حاجز 132 دولارا للبرميل عقب اعلان الرئيس الامريكي جو بايدن حظراً على جميع وردات النفط الروسية.

وارتفعت أسعار النفط مع صعود خام برنت متجاوزا 132 دولارا للبرميل بعد اعلان بايدن حظرا رسميا على واردات النفط الروسية مما أثار مخاوف بشأن المعروض.

وقفز خام القياس العالمي مزيج برنت لشهر ايار بنحو سبعة بالمئة إلى 132.80 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 19:45 بتوقيت غرينتش.

وارتفع سعر الخام الامريكي تسليم ابريل نيسان 8.5 دولارا الى 128.60 دولاراً.

وقفزت الأسعار بعد أن اعلن رئيس الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، حظرا على واردات النفط الروسية ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال محللون في شركة الاستشارات ريستاد إنرجي ومقرها أوسلو ، الثلاثاء ، إن قيام أوروبا والولايات المتحدة بحظر استيراد النفط الروسي قد يرفع أسعار النفط العالمية إلى 200 دولار للبرميل.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن الأسعار قد ترتفع إلى أكثر من 300 دولار للبرميل.

ويتجنب العديد من المشترين بالفعل النفط الروسي لتجنب الوقوع في شرك العقوبات الحالية.