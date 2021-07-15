سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

بعد اعتذار الحريري.. تراجع غير مسبوق لليرة اللبنانية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-15T14:44:26+0000
بعد اعتذار الحريري.. تراجع غير مسبوق لليرة اللبنانية

شفق نيوز/ سجلت الليرة اللبنانية تراجعا قياسيا جديدا في سعر الصرف أمام الدولار الأميركي، بعد اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، يوم الخميس.

وتجاوز سعر صرف الليرة اللبنانية حاجز الـ20 ألف مقابل الدولار، بعد اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة.

وكانت الليرة قد سجلت هبوطا قياسيا غير مسبوق، الأسبوع الماضي، حين سجلت العملة اللبنانية 19400 ليرة مقابل الدولار الأميركي.

واعتذر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، الخميس، عن تشكيل الحكومة اللبنانية، وذلك بعد لقائه مع الرئيس ميشال عون.

وخلال مؤتمر صحفي عقب لقائه عون، قال الحريري في كلمة مقتضبة إنه لم يتوصل إلى اتفاق مع الرئيس، قائلا: "من الواضح أننا لن نتمكن من التوصل إلى اتفاق".

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية حذر البنك الدولي الشهر الحالي من أنها تُصنّف من بين أشد عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقدا التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي.

related

الدولار يتراجع أمام الدينار عند إغلاق البورصة في بغداد

Date: 2021-07-12 15:04:33
الدولار يتراجع أمام الدينار عند إغلاق البورصة في بغداد

الدولار يُغلق مستقراً في أسواق بغداد

Date: 2021-06-12 14:32:00
الدولار يُغلق مستقراً في أسواق بغداد

انخفاض جديد للدولار عند إغلاق أسواق بغداد

Date: 2021-06-28 15:27:12
انخفاض جديد للدولار عند إغلاق أسواق بغداد

الدولار يسجل انخفاضاً أمام الدينار مع إغلاق أسواق بغداد

Date: 2021-06-26 15:56:36
الدولار يسجل انخفاضاً أمام الدينار مع إغلاق أسواق بغداد

أسعار الدولار تغلق على 150 ألف دينار في بغداد

Date: 2021-06-08 16:33:35
أسعار الدولار تغلق على 150 ألف دينار في بغداد

الدينار يلتقط أنفاسه مع استمرار تراجع الدولار في بغداد وكوردستان

Date: 2021-06-16 07:32:54
الدينار يلتقط أنفاسه مع استمرار تراجع الدولار في بغداد وكوردستان

الدولار يُغلق متراجعاً أمام الدينار في أسواق بغداد

Date: 2021-07-01 15:07:05
الدولار يُغلق متراجعاً أمام الدينار في أسواق بغداد

عند الإغلاق.. ارتفاع الدولار أمام الدينار في أسواق بغداد

Date: 2021-06-29 15:13:08
عند الإغلاق.. ارتفاع الدولار أمام الدينار في أسواق بغداد