بعد استيراد مليون طن.. العراق يتربع على عرش قائمة مشتري الأرز التايلاندي

شفق نيوز - بغداد

أفادت شركة "إس آند بي جلوبال إنرجي"، بأن العراق يُعد من أبرز وجهات صادرات الأرز التايلاندي، في وقت يترقب فيه السوق التايلاندي وصول محصول جديد اعتباراً من أواخر يوليو وسط تقلبات في العرض والطلب.

وذكرت الشركة أن تايلاند صدّرت نحو مليون طن متري من الأرز إلى العراق خلال عام 2025، فيما بلغت واردات العراق من الأرز التايلاندي 91,865 طناً مترياً خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026.

وأشار مصدر في قطاع التصدير التايلاندي إلى أن تجدد اهتمام الشراء من العراق، إلى جانب ماليزيا والفلبين، وقيام المصدرين بتغطية مراكزهم المكشوفة، قد يواصل دعم أسعار الأرز على المدى القريب رغم توقعات زيادة الإمدادات مع وصول المحصول الجديد.

وبحسب تقييم الشركة، بلغ سعر الأرز الأبيض التايلاندي المكسور بنسبة 5% نحو 483 دولاراً للطن المتري على أساس التسليم على ظهر السفينة في 25 يونيو، بزيادة 34 دولاراً للطن المتري مقارنة بالشهر السابق.