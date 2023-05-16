بعد ازاحة العراق.. الاتحاد الأوروبي يدعو لاتخاذ إجراءات صارمة ضد واردات الهند

شفق نيوز/ قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن "الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ إجراءات صارمة ضد الهند التي تعيد بيع النفط الروسي إلى أوروبا كوقود مكرر بما في ذلك الديزل".

وارتفعت واردات الهند من الخام الروسي في مارس/ آذار للشهر السابع على التوالي لتنتهي السنة المالية كأكبر مورد للهند، مما أدى إلى إزاحة العراق لأول مرة، وهو ما رفضته الدول الغربية وسط عقوبات ضد روسيا لغزوها أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022.

وارتفعت واردات الهند من النفط الخام من روسيا وصلت إلى مستوى مرتفع جديد قدره 1.8 مليون برميل يوميًا في أبريل نيسان وهو ضعف مشترياتها من العراق، أكبر مورد تقليدي للنفط في الهند في السابق.

وأدى الوصول إلى الخام الروسي الرخيص إلى زيادة الإنتاج والأرباح في المصافي الهندية، مما مكنها من تصدير المنتجات المكررة بشكل تنافسي إلى أوروبا والحصول على حصة أكبر في السوق.

وقال بوريل "إذا دخل الديزل أو البنزين إلى أوروبا (..) قادمًا من الهند ويتم إنتاجه بالنفط الروسي، فهذا بالتأكيد تحايل على العقوبات ويتعين على الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات".

وقال بوريل "أن تشتري الهند النفط الروسي ، فهذا أمر طبيعي لكن إذا استخدموا ذلك من أجل أن يكونوا مركزًا يتم فيه تكرير النفط الروسي وبيع المنتجات الثانوية لنا فعلينا أن نتحرك".

وكانت الهند تصدر عادة ما معدله 154 ألف برميل يوميًا من الديزل ووقود الطائرات إلى أوروبا قبل الغزو الروسي لأوكرانيا. ومع ذلك، ارتفع ذلك إلى 200 ألف برميل يوميًا بعد أن حظر الاتحاد الأوروبي واردات المنتجات النفطية الروسية اعتبارًا من الخامس من فبراير شباط من هذا العام.