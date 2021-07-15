بعد ارتفاع محاصيل كوردستان.. صادرات ايران تنخفض إلى العراق

شفق نيوز/ اعلن قائممقام قضاء قصر شيرين في محافظة كرمانشاه في إيران، يوم الخميس، عن دخول 400 شاحنة محملة بالبضائع المصدرة، بشكل يومي عبر منفذ برويزخان الى العراق.

وقال مراد علي تاتار، ان "صادرات المحاصيل الزراعية الى العراق باتت أقل خلال فصل الصيف بسبب توفر محاصيل كوردستان العراق، وانخفضت الى 400 شاحنة يوميا بعد ان كانت الف شاحنة قبل فصل الصيف".

واشار الى ان "النشاطات التجارية على حدود برويزخان تتم وفق البروتوكولات الصحية من أجل مكافحة انتشار كورونا، واضاف تصدير 500 شاحنة من البضائع يوميا من حدود خسروي الرسمية الى العراق" .

ولفت الى ان "54 بالمائة من صادرات إيران غير النفطية إلى العراق تتم عبر منفذ برويزخان"، مشيرا الى ان "اولويات التصدير هي الفواكه والخضروات والسلع السريعة التلف". بحسب وكالة إرنا الإيرانية