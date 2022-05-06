بعد ارتفاع قياسي .. انخفاض طفيف في أسعار المواد الغذائية

شفق نيوز/ قالت وكالة الغذاء في الأمم المتحدة يوم الجمعة إن أسعار المواد الغذائية العالمية تراجعت قليلاً في شهر نيسان / أبريل بعد أن سجلت رقما قياسيا في شهر آذار/ مارس ، لكن الأمن الغذائي العالمي ظل مصدر قلق بسبب ظروف السوق الصعبة.

وبلغ متوسط مؤشر أسعار الأغذية في منظمة الأغذية والزراعة ، والذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولًا على مستوى العالم ، 158.5 نقطة الشهر الماضي مقابل 159.7 مراجعة للأعلى في مارس.

"إن الانخفاض البسيط في المؤشر هو بمثابة إغاثة مرحب بها ، خاصة بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض من الغذاء ، ولكن لا تزال أسعار المواد الغذائية قريبة من أعلى مستوياتها الأخيرة ، مما يعكس ضيق السوق المستمر ويشكل تحديًا للأمن الغذائي العالمي لأكثرهم ضعفًا" ، قال ذلك كبير الاقتصاديين في المنظمة Maximo Torero Cullen.

وعلى الرغم من انخفاضه في شهر واحد ، إلا أن مؤشر نيسان/ أبريل كان أعلى بنسبة 29.8 ٪ عن العام السابق ، حيث تم رفعه جزئيًا بسبب مخاوف بشأن تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا.

وانخفض مؤشر أسعار الحبوب بالوكالة بنسبة 0.7 ٪ في أبريل بعد قفزة 17 ٪ في مارس. بينما انخفضت أسعار الذرة بنسبة 3.0 ٪ ، ارتفعت أسعار القمح بنسبة 0.2 ٪.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة إن القمح أصيب بمناطق الموانئ في أوكرانيا والقلق بشأن ظروف المحاصيل في الولايات المتحدة ، ولكن تم تعويض هذه المخاوف جزئيًا من خلال شحنات أكبر من الهند والصادرات العليا من روسيا.

وانخفض مؤشر أسعار الزيت النباتي في المنظمة 5.7 ٪ في أبريل ، حيث انخفض الطلب على أسعار زيت النخيل وعباد الشمس وزيوت الصويا.

وارتفعت أسعار السكر بنسبة 3.3 ٪ ، وارتفع مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 2.2 ٪ وأضاف مؤشر الألبان 0.9 ٪.

وفي تقديرات عرض وطلب من الحبوب المنفصلة يوم الجمعة ، خفضت المنظمة قليلاً إسقاطها لإنتاج القمح العالمي في عام 2022 إلى 782 مليون طن ، من 784 مليون الشهر الماضي.

والتوقعات التي تم أخذها في الاعتبار في انخفاض متوقع بنسبة 20 ٪ في المنطقة التي تم حصادها في أوكرانيا وتراجع متوقع في الإنتاج في المغرب بسبب الجفاف في ولاية شمال إفريقيا.

ومع حصاد جميع المحاصيل تقريبًا ، لم تتغير توقعات المنظمة العالمية للحبوب لعام 2021 عند 2.799 مليار طن ، بزيادة 0.8 ٪ على مستويات 2020.

وزادت الوكالة قليلاً من إسقاطها لتجارة الحبوب العالمية في عام 2021/22 إلى 473 مليون طن ، بزيادة 3.7 ملايين طن عن توقعات الشهر الماضي ولكن 1.2 ٪ أقل من مستوى الرقم القياسي 2020/21.

وقالت المنظمة إن المراجعة الصعودية تعكس صادرات أقوى من روسيا بناءً على شحنات مستمرة في أبريل ، ومعظمها إلى مصر وإيران وتركيا.

وحذرت المنظمة في شهر آذار/ مارس من أن أسعار الطعام والأعلاف قد ترتفع بنسبة تصل إلى 20 ٪ نتيجة للصراع في أوكرانيا ، مما يزيد من خطر زيادة سوء التغذية.