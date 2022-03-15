بعد ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج كوردستان.. دانة غاز توزع أرباحاً نقدية

شفق نيوز/ أعلنت شركة دانة غاز الاماراتية، اليوم الثلاثاء، عن نيتها توزيع أرباح نقدية بعد ارتفاع أسعار النفط وحجم انتاجها في اقليم كوردستان.

وقالت الشركة في بيان لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز انها "أعلنت عن نيتها التوصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 4.5 فلس إماراتي للسهم الواحد عن النصف الثاني من عام 2021"، مبينة ان "إجمالي توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 2021 ارتفع الى 8 فلوس بزيادة نسبتها 45 بالمئة مقارنة بتوزيعات الارباح عام 2020".

واضافت ان "صافي أرباح الشركة بلغت 1.2 مليار درهم (317 مليون دولار) في عام 2021 مقارنة بخسائر بقيمة 1.4 مليار درهم (376 مليون دولار) خلال العام 2020، مبينة ان الشركة سجلت صافي أرباح معدلة بقيمة 469 مليون درهم ( 128 مليون دولار) ".

واشارت الى ان "إيرادات الشركة بلغت 1.7 مليار درهم (452 مليون دولار) بنمو نسبته 30 بالمئة على اساس سنوي وذلك بفضل ارتفاع اسعار النفط وزيادة حجم إنتاج الشركة في اقليم كوردستان"، مبينة ان "إجمالي الدفعات النقدية التي استلمتها الشركة في عام 2021 كانت الأعلى في تاريخها حيث بلغت 1.4 مليار درهم( 377 مليون دولار) مما ساهم في زيادة السيولة النقدية لدى الشركة لتصل الى 678 مليون درهم( 185 مليون دولار) في نهاية عام 2021".

وقال رئيس مجلس إدارة دانة غاز حميد ضياء جعفر ان الشركة حققت مستويات قياسية من الربحية وتحصيل المستحقات من خلال الإدارة الدقيقة للتكاليف والعمليات".

واوضح ان "التقدم في تنفيذ المشاريع مستمر في توسيع محطة خور مور في اقليم كوردستان العراق حيث تمضي اعمال الانشاء قدما في الحقل بحسب الجدول الزمني المقرر نحو البدء بتشغيل أول خطوط معالجة الغاز خلال الربع الثاني من عام 2022"، لافتا الى ان "الطاقة الإنتاجية لهذا الخط تبلغ 250 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا مما سيرفع إجمالي الإنتاج الغاز الى 700 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا".

واشار الى ان "الإمداد المستمر بالغاز لمحطات إنتاج الكهرباء في اربيل وجمجمال وبازيان إلى توفير ما يزيد عن 80 بالمئة من الطاقة الكهربائية المنتجة في الإقليم كما أسهم بتحقيق وفورات كبيرة في تكلفة الوقود من خلال استبدال الديزل بالغاز في خطوة تحقق فوائد بيئية واقتصادية جمة في الاقليم والعراق ككل".