بعد ارتفاع أسعار النفط.. الزراعة تدعو المالية إلى صرف مستحقات الفلاحين

شفق نيوز / دعت وزارة الزراعة يوم الإثنين، وزارة المالية الى الاسراع في صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين المتأخرة منذ أكثر من عام، فيما بينت أن ارتفاع أسعار النفط العالمية ستوفر مبالغ جيدة لخزينة الدولة.

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "الوزارة تدعو وزارة المالية إلى صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين المتأخرة منذ أكثر من عام وتصفيرها نهائيا".

وأضاف النايف أن "تعافي وانتعاش أسعار النفط العالمية سيوفر مبالغ جيدة لخزينة الدولة، وتستطيع وزارة المالية تخصيص الأموال اللازمة الى وزارة التجارة وهي المعنية بصرف مسوقي حبوب الحنطة من الفلاحين والمزارعين"، مبينا أن "صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين في هذا الظرف يشكل دافعاً قوياً لتشجيعهم على الزراعة فضلا عن تخصيص الاموال اللازمة وبشكل مبكر لموسم استلام محصول الحنطة القادم وتسليمهم حال تسليم الفلاحين والمزارعين محصولهم".

ويعاني مزارعو العراق ولاسيما موردي الحنطة من عدم استلام مستحقاتهم المالية من الحكومة العراقية، فيما حذروا من أن تكرار هذه الحالة سيجعلهم يغادرون مهنة الزراعة، ما يجعل اقتصاد العراق في خطر أكبر مما هو عليه الآن.