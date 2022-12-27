أسعار المواد الغذائية في السوق العراقية بعد ارتفاع الدولار

تنشر وكالة شفق نيوز، اسعار المواد الغذائية الرئيسية للمستهلك وفق تجار سوق الجملة بالعاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء.

وبحسب تجار الجملة في سوق جميلة المركزي ببغداد، فقد بلغت أسعار الأرز نوع محمود ( 30 كيلو) 65 الف دينار، ووزن ( 1 كيلو) بعدد 20 كيسا بسعر 41 ألف دينار.

وبلغت أسعار السكر ( 25 كيلو) 28 ألف دينار، بينما بلغ صندوق معجون نوع زير ( وزن 825 غرام) والمكون من 12 علبة، مقداره 33 الف دينار.

كما بلغ صندوق سعر زيت "زير" سعة لتر والمكون من ( 20 علبة) 49 الف دينار ، في حين بلغ سعر البيض احمر عراقي للصندوق ( 12 طبقة) مقدار 72 ألف دينار.

ووفق هذه الأرقام فإن ارتفاعا ملحوظا بدى على أسعار المواد الغذائية في أسواق الجملة، وذلك تزامنا مع استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار.

واستمرت أسعار صرف الدولار الأمريكي بالارتفاع إزاء الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد، وفي اقليم كوردستان، لتقترب من 159 ألف دينار، وذلك للمرة الاولى منذ أن اقر سعره بشكل رسمي في موازنة الدولة بمبلغ 146 الف دينار في العام 2020.

وأرجع البنك المركزي العراقي في بيان له صدر اليوم، أسباب ارتفاع الدولار إلى ما وصفها "ضغوطات مؤقتة" ناتجة عن عوامل "داخلية وخارجية"، وأكد أن سعر الصرف الرسمي هو 146 ألف دينار، كما دعا التجار الى عدم التعامل مع المضاربين.

كما أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال لقاء جمعه بمحافظ البنك المركزي، ضرورة اتخاذ البنك الإجراءات اللازمة لمنع المضاربات غير القانونية، وكل ما يضر بالسوق المحلية ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.