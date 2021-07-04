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بعد ارتفاع أسعاره.. البرلمان العراقي يطالب بفتح استيراد بيض المائدة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-04T08:13:22+0000
بعد ارتفاع أسعاره.. البرلمان العراقي يطالب بفتح استيراد بيض المائدة

شفق نيوز/ طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، يوم الاحد، بفتح استيراد بيض المائدة ولفترة محدودة، من أجل السيطرة على ارتفاع الأسعار.

وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أسعار بيض المائدة شهدت خلال الفترة الاخيرة تصاعدا كبيرا في السعر مابين 6 الاف الى 7 الاف للطبقة الواحدة ما اثر وبشكل كبير على المواطنين وشكل ازمة جديدة في السوق المحلية".

ودعا الحكومة ووزارة الزراعة الى "البدء بفتح باب استيراد بيض المائدة ولفترة محدودة لحين السيطرة على السعر وارجاعه الى وضعه السابق".

واشار الشمري الى "اهمية تحقيق التوازن في سعر البيض كالذي تحقق في الكثير من المنتجات الزراعية والتي حققت اكتفاء ذاتيا واضحا وباتت بعضها للتصدير".

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