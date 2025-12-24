بعد ارتفاع دام 5 أيام .. استقرار أسعار النفط مدعومة ببيانات أميركية و توترات جيوسياسية

شفق نيوز - بغداد / أربيل

استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد مكاسب استمرت خمس جلسات متتالية، مدعومة بالنمو القوي للاقتصاد الأمريكي ومخاوف انقطاع الإمدادات من فنزويلا وروسيا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتاً واحداً لتصل إلى 62.37 دولاراً للبرميل بحلول الساعة الـ 03:26 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتاً واحداً إلى 58.39 دولاراً للبرميل.

وكان الخامان قد سجلا ارتفاعاً بنحو 6% منذ 16 ديسمبر، بعد أن بلغا أدنى مستوياتهما منذ قرابة خمس سنوات.

وأظهرت بيانات أمريكية أن الاقتصاد الأكبر في العالم حقق نمواً بأسرع وتيرة له منذ عامين خلال الربع الثالث، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الاستهلاكي وانتعاش الصادرات، ما عزز الطلب على الطاقة.

وفي ما يخص المخزونات، أفادت بيانات معهد البترول الأمريكي بارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 2.39 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب زيادة مخزونات البنزين بنحو 1.09 مليون برميل، ومخزونات المشتقات النفطية بمقدار 685 ألف برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزون الرسمية يوم الاثنين المقبل، في موعد متأخر عن المعتاد بسبب عطلة عيد الميلاد.

وعلى صعيد الإمدادات، ساهمت الاضطرابات في الصادرات الفنزويلية بدعم الأسعار، إلى جانب استمرار الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا على البنية التحتية للطاقة.

وتشهد الموانئ الفنزويلية وجود أكثر من اثنتي عشرة ناقلة نفط محملة بانتظار تعليمات جديدة، بعد أن صادرت الولايات المتحدة ناقلة نفط في وقت سابق من هذا الشهر واستهدفت سفينتين إضافيتين مؤخراً.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي فرض “حصار” على السفن الخاضعة للعقوبات التي تدخل أو تغادر فنزويلا، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.