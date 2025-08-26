بعد ارتفاع بنحو 2% .. انخفاض أسعار النفط وسط ترقب لتطورات الحرب في أوكرانيا

شفق نيوز- أربيل

انخفضت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها بنحو 2% في الجلسة السابقة وسط متابعة دقيقة من المتعاملين لتطورات الصراع بين روسيا وأوكرانيا وتأثيره المحتمل على إمدادات الوقود من المنطقة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا أو 0.23 في المئة لتصل إلى 68.64 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 00:05 بتوقيت جرينتش، بينما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتًا أو 0.25 في المئة إلى 64.64 دولاراً.

وكان كلا العقدين قد صعدا إلى أعلى مستوياتهما خلال أكثر من أسبوعين أمس الإثنين.

وقال محللون لدى (آي.جي) في مذكرة "المخاطر المتعلقة بأسعار النفط الخام تميل على ما يبدو نحو مواصلة الارتفاع، لا سيما إذا بقيت الأسعار فوق مستوى المقاومة بين 64 و65 دولارًا".

وارتفعت أسعار النفط أمس الإثنين لعدة أسباب أهمها المخاوف المتعلقة بتعطّل الإمدادات بعدما استهدفت أوكرانيا بنية تحتية للطاقة الروسية، مع توقع المتعاملين مزيدا من العقوبات الأمريكية على النفط الروسي.

وقال "باركليز" في مذكرة للعملاء أمس الإثنين إن أسعار النفط ما زالت تتحرك ضمن نطاق ضيق وسط تقلبات جيوسياسية وأساسيات متماسكة نسبيا.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا بفرض عقوبات على روسيا إذا لم يحرز تقدم نحو اتفاق سلام مع أوكرانيا خلال الأسبوعين القادمين.

ويترقب المتعاملون أيضا أحدث بيانات عن المخزونات الأمريكية التي سيصدرها معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، إذ تشير التوقعات إلى انخفاض في مخزونات الخام والبنزين مع احتمال وجود زيادة في مخزونات نواتج التقطير.