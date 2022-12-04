بعد ارتفاعه ظهرا.. استقرار أسعار الدولار في بغداد واربيل مع اغلاق البورصة

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الأحد، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية اقفلت في بغداد على 149650 دينار عراقي مقابل 100 دولار. وهي نفس الأسعار التي سجلت صباح هذا اليوم.

واشار مراسلنا الى ان اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار عراقي، بينما بلغت أسعار الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فقد سجل الدولار استقرارا ايضا مع اغلاق البورصة فيها حيث بلغ سعر البيع 149650 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء 149550 دينارا مقابل 100 دولار.