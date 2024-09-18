بعد ارتفاعها في جلستين ..أسعار النفط تستقر بالأسواق العالمية

شفق نيوز/ استقرت أسعار النفط ،يوم الأربعاء، بعد ارتفاعها في الجلستين السابقتين، مع ترقب المستثمرين خفض أسعار الفائدة المتوقع من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، مع دعم السوق لاحتمال حدوث المزيد من العنف في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني ثلاثة سنتات إلى 73.67 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:53 بتوقيت جرينتش.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أكتوبر تشرين الأول 11 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 71.08 دولارا للبرميل.

وحظيت الأسعار بدعم أيضا من احتمال اندلاع المزيد من أعمال العنف في الشرق الأوسط، وهو ما قد يتسبب في اضطرابات محتملة في الإنتاج في منطقة الإنتاج الرئيسية بعد أن هاجمت إسرائيل جماعة حزب الله المسلحة بأجهزة استدعاء محملة بالمتفجرات في لبنان.

وقال "الآن يركز المستثمرون على تخفيضات أسعار الفائدة التي قد يقوم بها بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي قد تنشط الطلب على الوقود في الولايات المتحدة وتضعف الدولار"، متوقعا أن تحافظ أسعار النفط على نبرة صعودية بعد أن بلغ خام برنت أدنى مستوياته منذ عام 2021 الأسبوع الماضي.