بعد اتفاق أوبك+: انخفاض أسعار النفط نحو 1 بالمئة

شفق نيوز/ تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين، بعد أن تغلبت مجموعة منتجي أوبك + على الانقسامات الداخلية واتفقت على زيادة الإنتاج ، مما أثار بعض المخاوف بشأن فائض خام مع استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في دول عدة.

ونزل خام برنت 70 سنتاً أو 0.96 بالمئة إلى 72.93 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:10 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط نحو 3 بالمئة الأسبوع الماضي. انخفض النفط الأمريكي 0.73 أو 1.01٪ إلى 70.84 دولارًا للبرميل ، بعد أن انخفض بنسبة 4٪ الأسبوع الماضي.

اتفق وزراء أوبك + يوم الأحد على زيادة إمدادات النفط من أغسطس/ آب لتهدئة الأسعار التي صعدت في وقت سابق هذا الشهر إلى أعلى مستوياتها في حوالي عامين ونصف مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كوفيد -19.

واتفقت المجموعة ، التي تضم أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا ، على حصص إنتاج جديدة اعتبارًا من مايو/ أيار 2022.

وقال جولدمان ساكس بعد الاتفاق "أسعار النفط قد تستمر في التذبذب في الأسابيع المقبلة مع المخاوف بشأن فائض خام مع استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

وخفضت المجموعة العام الماضي الإنتاج بمقدار قياسي بلغ 10 ملايين برميل يوميا وسط تبخر في الطلب تطور الوباء ، مما أدى إلى انهيار الأسعار مع انخفاض أسعار النفط الأمريكي في مرحلة ما في المنطقة السلبية.