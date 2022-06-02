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بعد اتفاق "اوبك+" الجديد.. البيت الأبيض يشيد بدور العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-02T15:15:21+0000
بعد اتفاق "اوبك+" الجديد.. البيت الأبيض يشيد بدور العراق

شفق نيوز / أعلنت الدول المنتجة للنفط في "أوبك+"، يوم الخميس، زيادة جديدة أكبر مما كان متوقعا في إنتاجها هذا الصيف، في محاولة للحد من ارتفاع الأسعار منذ بداية الحرب الروسية - الأوكرانية.

وأشاد البيت الأبيض، في بيان له عقب اجتماع أعضاء أوبك، بدور كل من "العراق والسعودية والإمارات والكويت، في تحقيق التوافق في أوبك+".

وذكر تحالف ممثلي الدول 13 الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاءهم 10 (أوبك)، وفق بيان أن الجميع اتفقوا على "تعديل إنتاج يوليو بزيادة 648 ألف برميل يوميًا"، مقارنة بـ 432 ألف برميل حددت في الأشهر السابقة، مشددة على أهمية “استقرار الأسواق وتوازنها".

ووافقت مجموعة أوبك+ باجتماعها الخميس، على زيادة إنتاج النفط بواقع 648 ألف برميل يومياً في تموز/يوليو وبكمية مماثلة في آب/أغسطس المقبل. وهذه الزيادة، تتخطى الزيادات الشهرية السابقة البالغة 432 ألف برميل يومياً.

وكانت المجموعة المؤلفة من 23 دولة بينها روسيا، تضيف 432 ألف برميل يوميا بشكل ثابت كل شهر، بموجب خارطة طريق لاستعادة تخفيضات الإنتاج تدريجيا والتي تم فرضها في خضم الركود جراء الجائحة عام 2020.

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