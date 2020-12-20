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بعد توقفها لسبع سنوات.. إطلاق رواتب منتسبي تربية الانبار

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-20T15:32:43+0000
بعد توقفها لسبع سنوات.. إطلاق رواتب منتسبي تربية الانبار

شفق نيوز/ أعلن مدير تربية محافظة الانبار، نافع الدليمي، يوم الاحد، عن اطلاق رواتب منتسبي تربية المحافظة المتأخرة منذ ما يزيد على سبع سنوات.

وقال الدليمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "تم اطلاق الرواتب المدخرة لمنتسبي تربية الانبار، في كافة الاقضية الغربية من المحافظة، بعد صدور التمويل الخاص بها من قبل وزارة المالية، وسيتم توزيعها بعد استكمال الإجراءات الخاصة بالصرف".

وقال مسؤول في تربية الانبار لوكالة شفق نيوز، ان "المنتسبين التربويين الذين تم إصدار القرار بصرف رواتبهم، لم يتقاضونها منذ أكثر من سبع سنوات، وذلك منذ احتلال تنظيم داعش للمحافظة".

وأشار المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه، الى أن "عدم صرف رواتبهم في السنوات السابقة، كان بسبب وجود مؤشرات أمنية عليهم، وبعد أن تم تدقيقهم والتأكد من عدم تورطهم في صفوف التنظيم، اطلقت مستحقاتهم".

واضاف "نأمل أن تتخذ وزارة التربية والجهات المعنية، قرارا لإعادة الكوادر التربوية التي لا تزال تمارس عملها في المحافظات الأخرى، منذ سيطرة داعش على المحافظة ولغاية الآن، وذلك بقرار وزارة التربية آنذاك، الذي وجه التربويين بالمباشرة بمدارس المناطق التي نزحوا إليها".

 

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