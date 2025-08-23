بطول 23 كيلو وعرض 200.. تفاصيل جديدة عن القناة الملاحية لميناء الفاو

شفق نيوز- البصرة

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، يوم السبت، استمرار أعمال الحفر والتطوير في القناة الملاحية لميناء الفاو الكبير، ضمن المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز حركة الملاحة البحرية وتسهيل دخول السفن الكبيرة إلى الميناء.

وقال مدير مشروع القناة الملاحية مخلد عبدالحسين علي، لوكالة شفق نيوز، إن "طول القناة الملاحية يبلغ 23 كيلومتراً، وعرضها 200 متر، وتصل الأعماق فيها إلى 19.8 متر حسب التصميم المقرر، ما يتيح مرور السفن الكبيرة بأمان ويسهل عمليات الشحن والتفريغ بكفاءة".

وأضاف أن "نواتج حفر القناة حتى اليوم بلغت أكثر من 57 مليون متر مكعب، وتم رفعها ورميها في المناطق المخصصة، ضمن خطة الحفاظ على سير العمل دون توقف والحفاظ على البيئة البحرية المحيطة بالميناء".

وأشار علي، إلى أن "الكوادر الفنية أكملت بناء منصتين بحريتين متخصصة بدراسة الأنواء الجوية، وأخرى هيدروغرافية لقياس سرعة التيارات والأمطار والرطوبة والرياح والضغط وعمليات المد والجزر"، لافتاً إلى "ربط المنصات بمنظومة خاصة داخل الميناء لتزويد الفرق الهندسية بالمعلومات الدقيقة".

وتابع حديثه قائلاً إن "المعلومات التي تجمعها المنصات سترسل مباشرة إلى قسم الاتصالات في الشركة العامة للموانئ العراقية، لتكون جزءاً من منظومة الرصد الحديثة التي تدعم اتخاذ القرارات التشغيلية وتضمن سلامة الملاحة البحرية داخل القناة والميناء".

هذا وأعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، يوم الاثنين الماضي، البدء بمرحلة غمر القطعة الخرسانية الخامسة من النفق المغمور في ميناء الفاو الكبير، والتي أطلق عليها اسم "أزل"، لتكون أول قطعة تمر عبر أعمق مقطع مائي في قناة خور الزبير، في خطوة وُصفت بالمفصلية ضمن مراحل المشروع.