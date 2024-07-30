بطلب أمريكي.. المركزي العراقي يتجه لدمج المصارف الممنوعة من التعامل بالدولار

شفق نيوز/ كشفت مصادر مطلعة، يوم الثلاثاء، عن وجود طلب أمريكي جديد للبنك المركزي العراقي يتضمن دمج المصارف الممنوعة من التعامل بالدولار في مزاد العملة.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الفيدرالي طلبا من البنك المركزي العراقي دمج المصارف المقيدة من استخدام الدولار، وإغلاق بعض المصارف المتعثرة".

وأضافت المصادر، أن "البنك المركزي العراقي مطالب اليوم باتخاذ إجراءات سريعة لدمج المصارف وإغلاق المتعثرة من أجل عودتها للعمل المصرفي مما ينعكس بشكل إيجابي على سعر الصرف، ولهذا البنك المركزي تعاقد مع شركة دولية لتقديم خطة عن القطاع المصرفي، والتي ستتضمن دمج المصارف وإغلاق بعضها".

وكشفت المصادر المطلعة أن "هذه الشركة بتوصية من الأمريكان مشابهة لعمل شركة k2، دون كشف اسمها أو كشف مزيد من التفاصيل".