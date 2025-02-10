بطاقة 70 ألف برميل باليوم.. إضافة وحدة تكريرية جديدة لمصفى ميسان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، إضافة وحدة تكريرية جديدة لمصفى ميسان بطاقة 70 ألف برميل باليوم.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التصفية، عدنان محمد حمود، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة النفط ماضية في تنفيذ خططها الاستراتيجية ضمن البرنامج الحكومي، والتي تهدف الى تطوير قطاع التصفية، وتعظيم الإنتاج الوطني من المشتقات النفطية وصولاً إلى تأمين الاستهلاك المحلي، وتصدير الفائض منه".

وأشار حمود إلى أن "القطاع يحظى باهتمام ودعم كبير من قبل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، جاء ذلك خلال زيارته مصفى ميسان، اليوم الاثنين".

وأعلن حمود عن "إنشاء وحدة جديد وبمواصفات عالمية (يورو 5) بطاقة 70 ألف برميل يوميا، تساهم برفع طاقة المصفى الإنتاجية إلى 110 الف برميل يوميًا"، مشيرا ان "ذلك سيؤمن بشكل كبير حاجة محافظة ميسان والمحافظات المجاورة من المشتقات النفطية".

ولفت حمود، إلى أن "مشروع التوسعة والتطوير يتضمن إنشاء وحدات تكميلية، من بينها وحدة هدرجة وتحسين البنزين، ووحدة FCC، ووحدة زيت الغاز، ووحدة النفط الأبيض، إضافة إلى وحدات خدمية صديقة للبيئة"، مشددًا على "أهمية المصفى في تأمين جزء من حاجة السوق المحلية من المشتقات النفطية ودعمه للقطاعات الصناعية المختلفة".

ودعا الوكيل العاملين في المصفى إلى "تكثيف الجهود لضمان استقرار العملية الإنتاجية وانسيابية تدفق المنتجات النفطية"، مشيرًا إلى أن "المصفى، يعد أحد المصافي الاساسية في شركة مصافي الجنوب، حيث تبلغ طاقته الحالية 40 ألف برميل يوميًا".

وترأس الوكيل اجتماعًا، بحضور مدير هيئة إنتاج المصافي الخارجية، ومدير المصفى ووكيل المدير ومسؤولي الشعب وعدد من الملاكات الهندسية، للاطلاع على سير الأعمال ومناقشة آليات تنفيذ خطط التطوير، وشملت الزيارة تفقد الوحدات الانتاجية والفنية واللقاء بالعاملين، وفق البيان.