بطاقة 600 ألف برميل يومياً.. بغداد تعطي الضوء الأخضر لتطوير حقول الناصرية

شفق نيوز/ قرر مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، تخويل شركة النفط الوطنية العراقية صلاحية التفاوض المباشر مع شركة شيفرون الامريكية Chevron لتطوير الحقول النفطية في محافظة ذي قار، وذلك من خلال تنفيذ مشروع مقاطعة الناصرية لانتاج النفط والغاز، الذي يضم تطوير اربعة رقع استكشافية في المحافظة.

ويشكل هذا المشروع بحسب بيان لوزارة النفط العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، "اضافة مهمة تسهم في تعزيز وادامة الانتاج الوطني دعماً للاقتصاد الوطني ومشاريع التنمية المستدامة التي تستهدفها الحكومة والوزارة".

وتتضمن خطة الوزارة في محافظة ذي قار "انجاز مجموعة مشاريع عملاقة في قطاعي النفط والغاز وحقن الماء، بطاقة اولية مستهدفة تبلغ 600 الف برميل من النفط الخام يوميا خلال سبع سنوات من بدء الاعمال، وقد يتبعها لاحقا انشاء مشاريع الطاقة الشمسية لانتاج الكهرباء".

وتابعت الوزارة، أنه "من المؤمل ان تسهم هذه المشاريع في تعزيز وادامة الانتاج الوطني ، والنهوض بالبنى التحتية وتطويرها ، وزيادة فرص التنمية لشركات القطاع الخاص بالمحافظة ، فضلاً عن توفير فرص العمل".