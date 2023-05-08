بطاقة 33 الف برميل يومياً.. العراق يستأنف عمليات الانتاج والتحميل والتصدير من حقل القيارة

شفق نيوز/ اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الإثنين، استئناف عمليات الانتاج والتحميل والتصدير من حقل القيارة النفطي بمحافظة نينوى وبطاقة 33 الف برميل باليوم.

وقال عبد الغني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "لقد تمت المباشرة بعمليات الانتاج والتحميل والتصدير من حقل القيارة النفطي بواسطة الحوضيات "الصهاريج " وبواسطة حوضيات خطوط السكك الحديد، وبكمية (30000 ) برميل باليوم الى مؤانى الصادرات النفطية في الخليج".

واشار وزير النفط الى "تزويد مصفى القيارة النفطي بالمحافظة بكمية (3000 ) برميل باليوم"، مؤكداً بان "هذه الخطوة سوف تحقق ايرادات مالية جيدة لخزينة الدولة ، اضافة الى إدامة وتشغيل مصفى القيارة ،الى جانب سعينا بدعم الناقل الوطني والمحلي في القطاع الخاص والعام ، وخصوصاً شركة ناقلات النفط العراقية ، احدى تشكيلات وزارة النفط ، والشركة العامة لسكك حديد العراق".

من جانبه قال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير، إن "الوزارة كانت حريصة على الاسراع في استئناف عمليات الانتاج من حقل القيارة النفطي ، والعمل على تجاوز وحل المشاكل الفنية والتعاقدية"، مشيراً الى "أهمية استقرار الانتاج من الحقل وادامته ، والعمل على زيادته وفق الخطط والبرامج التطويرية".

فيما قال مدير عام شركة ناقلات النفط العراقية علي قيس بإن شركته "ستقوم بعملية نقل النفط الخام من المؤانى التصديرية الى منطقة " المخطاف" في المياه الاقليمية ليتم تحميلها بعد ذلك الى الناقلات التابعة للشركات المتعاقدة مع شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ،.

وبين مدير عام شركة نفط الشمال بركان حسن عبد الله ان الجهد الوطني قد ساهم الى جانب المقاول الاجنبي في استئناف عملية الانتاج والتصدير ، والعمل على تحقيق انسيابية عالية في عملية حركة ونقل النفط الخام ، وان الشركة تسعى الى زيادة الانتاج التدريجي وفق متطلبات العملية الانتاجية والتصديرية .