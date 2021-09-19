بطاقة 200 مقمق.. إطلاق مشروع استثمار للغاز في حقلين جنوبي العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النفط، يوم الاحد، اطلاق مشروع استثمار الغاز في حقلي الناصرية والغراف بطاقة 200 مقمق.

وأكد وزير النفط احسان عبد الجبار، حرص الحكومة والوزارة على دعم مشروع استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في حقلي الناصرية والغراف بمحافظة ذي قار جنوب العراق والعمل على التحول الى الطاقة النظيفة بالتعاون مع الشركات العالمية الرصينة.

جاء ذلك خلال حضوره حفل اطلاق مشروع استثمار الغاز المصاحب في حقلي الناصرية والغراف بين شركتي غاز الجنوب و"بيكر هيوز" (Baker Hughes) برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبحضور لورينزو سيمونيلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بيكر هيوز" وعدد من المسؤولين في الوزارة والجهات المعنية والشركة المستثمرة.

وقال وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل إن "مشروع أستثمار الغاز المصاحب من حقلي الناصرية والغراف يأتي ضمن خطط الوزارة لاستثمار الغاز المصاحب من جميع الحقول النفطية في انحاء العراق، لتحقيق اهدافنا المتمثلة بإستثمار جميع الكميات التي تحرق ، لتعزيز الانتاج الوطني من الغاز ، وللحفاظ على بيئة نظيفة آمنة ، انسجاماً مع التزامنا بالاتفاقات الدولية بهذا الشأن".

واشار اسماعيل الى ان "الحكومة والوزارة قد حققتا خطوات مهمة في هذا الاتجاه من خلال ابرام عدد من الاتفاقات والعقود مع الشركات العالمية المتخصصة لتحقيق خطط ايقاف حرق الغاز في غضون السنوات القادمة، والعمل على زيادة الانتاج من الطاقة النظيفة لدعم قطاع توليد الطاقة الكهربائية ومصانع البتروكيماويات وجميع الصناعات المرتبطة بالغاز".

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة بيگر هيوز لورنزو سيمونيلي "نحن فخورون بالتعاون والشراكة مع وزارة النفط وشركة غاز الجنوب في ايجاد الحلول لمشكلة الغاز المصاحب من حقول مهمة في محافظة ذي قار ، ودفع عجلة التحول الى الطاقة النظيفة الى الامام".

واكد على "اعتماد التكنلوجيا المتقدمة من قبل "بيكر هيوز"لتحقيق هدف الوصول الى استثمار "200 "مقمق (مليون قدم مكعب قياسي باليوم)، وان هذا المشروع يمثل قيمة صناعية واقتصادية وبيئة للعراق".

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب، "نحتفل هذا اليوم باعلان انطلاق مشروع استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في حقلي الناصرية والغراف بمحافظة ذي قار"، مضيفا، "لقد شهدت الاشهر القليلة من عمر هذه الحكومة والوزارة طفرة نوعية في قطاع استثمار الغاز والطاقة المتجددة ، بفضل اهتمام الحكومة والمتابعة الحثيثة والاهتمام الذي يوليه وزير النفط لهذا الملف ، والذي اسفر عن ابرام عدد من الاتفاقات والعقود الاستثمارية مع الشركات العالمية المتخصصة ، وهي خطوات مهمة وجادة تهدف الى ايقاف حرق الغاز وتحويله الى طاقة نظيفة".

واشار الى ان "شركة بيگر هيوز قد باشرت بعمليات اعداد التصاميم والتصنيع والتشييد لهذا المشروع مطلع العام الجاري ، الذي يتضمن بناء معمل متكامل لاستثمار كمية "200" مقمق من الغاز المصاحب من حقلي الناصرية والغراف بمحافظة ذي قار ، التي تسهم في تعزيز الانتاج الوطني بكميات كبيرة من الغاز ، فضلاً عن المردوات الاقتصادية للمحافظة ، بتوفير فرص العمل ، للافراد و للشركات المقاولة المحلية".

واضاف حطاب، "لقد نجحت وزارة النفط في تحقيق خطوات مهمة ،من خلال تعزيز الفرص الاستثمارية والتعاون مع الشركات العالمية في قطاع النفط والغاز على الرغم من التحديات الصحية التي تواجه العالم، وأن "وجود هذه الشركات العالمية في العراق هي خير رسالة للعالم بان العراق بيئة جاذبة للاستثمار ، وأن الوزارة تتطلع الى مزيد من التعاون و الشراكة والانفتاح على العالم ، من اجل تطوير الصناعة النفطية والطاقة مما يسهم في تعزيز ودعم الاقتصاد الوطني".

من جهته قال مدير عام غاز الجنوب حمزة عبد الباقي إن "شركة بيگر هيوز قد باشرت بعمليات اعداد التصاميم والتصنيع والتشيد لهذا المشروع مطلع العام الجاري ، الذي يتضمن بناء معمل متكامل لاستثمار كمية "200" مقمق من الغاز المصاحب من حقلي الناصرية والغراف بمحافظة ذي قار ، التي تسهم في تعزيز الانتاج الوطني بكميات كبيرة من الغاز ، فضلاً عن المردوات الاقتصادية للمحافظة ، بتوفر فرص العمل ، للافراد و للشركات المقاولة المحلية".