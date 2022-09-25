بطاقة 140 ألف برميل يوميا.. البدء بعمليات ضخ النفط الخام لمصفى كربلاء

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النفط العراقية يوم الأحد، البدء بعمليات ضخ النفط الخام لمصفى كربلاء النفطي ايذاناً بالمباشرة بالتشغيل التجريبي للوحدات الانتاجية لمصفى كربلاء النفطي.

ونقل بيان للمكتب الاعلامي لوزارة النفط عن الوزير احسان عبد الجبار اسماعيل ورد لوكالة شفق نيوز؛ قوله؛ ان "الطاقة التكريرية للمصفى 140 الف برميل باليوم، سوف تسهم خلال الفترة القليلة المقبلة بتغطية جزء ً من الحاجة المحلية وتقليل الاستيراد"، مشيداً بـ"الجهد الوطني وائتلاف الشركات الكورية وجميع الجهات التي ساندت المشروع".

ووفقا للبيان؛ قال مدير عام شركة مصافي الوسط عائد جابر عمران الذي أدار عجلة الضخ نيابة عن وزير النفط؛ ان بدء عمليات ضخ النفط الخام للوحدات الانتاجية للمصفى خطوة مهمة للتعجيل بعمليات الإنتاج والتكرير للمصفى، والذي سيوفر ملايين الالتار يومياً من المنتجات النفطية.

واضاف عمران؛ ان "الجهد الوطني بالتعاون مع ائتلاف الشركات الكورية قد تجاوز التحديات الصحية والاقتصادية التي واجهت المشروع بالاصرار والعزيمة والتعاون ، واليوم نقطف ثمار ذلك".

وكان وزير النفط قد اوعز خلال زيارته للمصفى الشهر الماضي التعجيل بعمليات المباشرة بتشغيل المصفى ليشكل منعطفاً مهماً في الصناعة التكريرية في العراق.