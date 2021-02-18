بطاقة 130 مقمق.. النفط تنجز مشروع انبوب غاز يغذي محطة القيارة الكهربائية

شفق نيوز/ أعلن وزير النفط احسان عبد الجبار، يوم الخميس، عن انجاز مشروع انبوب نقل الغاز الجاف الى محطة القيارة الكهربائية، بمسافة 22 كم وبطاقة 130 مقمق.

وقال عبد الجبار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الانجاز تم تنفيذه بوقت قياسي من قبل الجهد الوطني المتمثل بشركة المشاريع النفطية المنفذة للمشروع وشركة خطوط الانابيب الجهة المشرفة والمشغلة للمشروع"، موضحا أن "الانبوب سيغذي محطة كهرباء القيارة باحتياجها من الغاز الجاف ويسهم في زيادة انتاج الطاقة الكهربائية الوطنية في محافظة نينوى".

وأشاد بـ"جهود الملاكات الفنية والهندسية التي نفذت المشروع في ظل الظروف الصحية والاقتصادية التي تمر بها البلاد".

من جانبه قال مدير عام شركة المشاريع النفطية محمود عباس، بحسب البيان ، إن "المشروع نفذته هيئة مشاريع بغداد وهيئة مشاريع الشمال بمدة لم تتجاوز الثلاثة اشهر وتم تدشين خط الانبوب الناقل للغاز الجاف الى محطة كهرباء القيارة الذي بلغ طوله 22 كم وقطر 18 عقدة ، الذي يربط بين الانبوب الرئيسي ( بيجي _ محطة كهرباء الموصل ) الى منطقة الربط في محطة كهرباء القيارة".

وأشار إلى أن "المشروع تضمن ايضاً تنفيذ ( 7 ) معابر للانبوب عند تقاطعات الطرق الرئيسية، فضلاً عن عبور بعض الوديان والتضاريس المختلفة".

بدوره قال مدير هيئة مشاريع بغداد اياد الجوهر، إنه "تمت المباشرة بضخ كميات من الغاز بضغوطات معينة في الانبوب لاجراء عملية الفحص الموقعي".

وأضاف أن "الانبوب سيغذي محطة كهرباء القيارة بكميات من الغاز بطاقة( 130 مقمق ) تسهم بتأمين و تشغيل وحدات توليد الطاقة الكهربائية في المحطة المذكورة والبالغة (6 ) وحدات بطاقة 125 كيلو واط لكل وحدة".