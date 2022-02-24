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بطاقة انتاجية تصل لـ5 ملايين طابوقة ..العراق يبرم عقدا لإنشاء معمل جديد للطابوق

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-24T08:23:23+0000
بطاقة انتاجية تصل لـ5 ملايين طابوقة ..العراق يبرم عقدا لإنشاء معمل جديد للطابوق

شفق نيوز/ أعلنت الشركة العامة للصناعات الإنشائية التابعة إلى وزارة الصناعة والمعادن يوم الخميس توقيعها عقد مُشاركة جديد مع شركة ساحل الخليج للتجارة والمُقاولات العامة المحدودة لتنفيذ مشروع إنتاج طابوق الديكورات.

وأشـارَ مُدير عام الشركة صبـري عـادي صالـح في بيان اليوم، إلى أنَ تنفيذ المشروع سيتم على أرض معمل طابوق الصويرة في مُحافظة واسط بأسم ( معمل طابوق الصويرة الجديـد) وبطاقة إنتاجية تصل إلى ( ٥ ) ملايين طابوقة سنوياً قابلة للزيادة حسب طلب السوق المحلية.

لفت إلى إنَ شركة ساحل الخليج المُتعاقد معها ستتحمل تكاليف المشروع كافة إلى جانب تشغيل عدد من المُوظفين وتحمل كافة مُستحقاتهم ، مؤكداً إنَ الشركة ماضيةً في تطوير جميع المعامل التابعة لها والمُنتشرة في مُختلف المُحافظات ضِمنَ الخُطط التي إنتهجتها لتعزيز قُدراتها الصناعية والإنتاجية وتعظيم مواردها .

يُذكـر إنَ الشركة وقعت في وقتٍ سابق عقد مُشاركة لإنشاء معمل جديد لإنتاج طابوق الجفقيم في موقع معمل طابوق المحاويل التوسع لإنتاج الطابوق المُستخدم في تغليف الأبنية لتلبية مُتطلبات السوق المحلية لهذا النوع من الطابوق.

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