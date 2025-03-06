بضمنها العراق.. 3 دول تستحوذ على نصف الصادرات الأردنية

شفق نيوز/ أعلنت غرفة صناعة عمان الأردنية، يوم الخميس، أن العراق ودولتان أخريان استوردت نصف صادراتها.

وقالت الغرفة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ إن "صادرات الغرفة خلال الشهرين الماضيين كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير وصلت إلى 1.102 مليون دينار أردني، مقابل 926 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي".

وبينت أن "ثلاث دول عربية وأجنبية، استحوذت على أكثر من نصف صادرات الغرفة خلال الشهرين الماضيين وهي الولايات المتحدة الأميركية والعراق والسعودية، مسجلة ما قيمته 638 مليون دينار أردني".

وأشارت إلى أنه "بحسب التوزيع الجغرافي لصادرات الغرفة خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي، جاءت الدول العربية في المقدمة بقيمة 537 مليون دينار، ثم الدول الآسيوية غير العربية بـ215 مليون دينار، ثم دول شمال أمريكا بنحو 207 ملايين دينار".

وأضافت أن "الصادرات الأردنية إلى الاتحاد الأوروبي خلال الشهرين الماضيين بلغت نحو 56 مليون دينار، ودول أوروبية من غير بلدان الاتحاد 43 مليون دينار، والدول الأفريقية نحو 28 مليون دينار، وبلدان أخرى بقيمة 22 مليون دينار".

وبحسب المعطيات الإحصائية، بلغت صادرات قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 226 مليون دينار، والكيمياوية ومستحضرات التجميل بقيمة 210 ملايين دينار، والهندسية والكهربائية بقيمة 193 مليون دينار، والتموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية نحو 167 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 72 مليون دينار، وغيرها من الصناعات الأخرى.

وتعادل الـ 100 دولار أمريكي نحو 70 ديناراً أردنياً.