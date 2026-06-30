بضغط من هبوط الدولار.. تراجع أسعار الذهب في أسواق بغداد وأربيل

شفق نيوز- بغداد /أربيل

سجلت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، اليوم الثلاثاء، انخفاضاً في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان، تزامناً مع تراجع أسعار صرف الدولار في التعاملات الصباحية.

وأفاد مراسلو وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 882 ألف دينار، وسعر شراء قدره 878 ألفاً، بعد أن كان سعر البيع قد سجل أمس الإثنين 894 ألف دينار.

وأشار مراسلونا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب المحلي (العراقي) سجل 852 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 848 ألفاً.

وفي محال الصاغة بالأسواق المحلية في بغداد، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 885 ألفاً و895 ألف دينار، في حين تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 855 ألفاً و 865 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد شهدت أسعار المعدن النفيس تراجعاً طفيفاً؛ إذ سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 22 نحو 934 ألف دينار، وعيار 21 نحو 892 ألفاً، وعيار 18 نحو 754 ألف دينار.

ويأتي هذا التراجع تزامناً مع انخفاض الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين ببغداد لتستقرا عند 156,000 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، مقارنة بأسعار أمس الإثنين التي بلغت 156,750 ديناراً، في حين شهدت الأسواق المحلية في أربيل انخفاضاً مماثلاً؛ إذ بلغ سعر البيع 155,300 دينار، وسعر الشراء 155,200 دينار لكل 100 دولار.

يُذكر أن سعر الذهب عيار 21 في الأسواق العراقية كان قد تجاوز حاجز المليون دينار للمثقال للمرة الأولى في تاريخه في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي؛ علماً أن تسعير الذهب محلياً يعتمد على معادلة حسابية تربط سعر الأونصة عالمياً بسعر صرف الدولار في الأسواق الموازية.