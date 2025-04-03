بشكل مفاجئ.. أوبك+ تقرر زيادة الإنتاج بدلاً من خفضه والنفط يتراجع

شفق نيوز/ وافقت ثماني دول من أوبك+ بشكل غير متوقع يوم الخميس على دفع خطتها للتخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط عن طريق زيادة الإنتاج بمقدار 411،000 برميل يوميا في مايو/أيار المقبل، وهو قرار دفع أسعار النفط إلى تمديد الخسائر الحادة السابقة.

و‎كان من المقرر أن يرفع ثمانية أعضاء في أوبك+، والتي تشمل منظمة البلدان المصدرة للنفط والحلفاء الذين تقودهم روسيا، الإنتاج بمقدار 135000 برميل يوميا في مايو/أيار، كجزء من خطة لفك أحدث طبقة من تخفيضات الإنتاج تدريجيا.

‎ولكن بعد اجتماع للبلدان الثمانية الذي عقد عبر الإنترنت يوم الخميس، أعلنت المجموعة أنها ستعزز الإنتاج بمقدار 411,000 برميل يوميا في مايو/أيار المقبل، والسبب بحسب المجتمعين "استمرار أساسيات السوق الصحية وتوقعات السوق الإيجابية".

‎وقالت أوبك في بيان لها أوردته وكالة رويترز: "يشمل هذا الزيادة المخطط لها في الأصل لشهر مايو بالإضافة إلى زيادتين شهريتين، ويمكن إيقاف الزيادات التدريجية مؤقتا أو عكسها رهنا بظروف السوق المتطورة."

‎وستقلل الزيادة في الإنتاج، من المخاوف الناشئة عن أي تعطيل للإمدادات الإيرانية حيث يستعيد ترامب أقصى قدر من الضغط على طهران، وهي أيضا عضو في أوبك.

‎وبحسب وكالة رويترز، فإن ارتفاع مايو/أيار المقبل، هو الزيادة التالية في الخطة التي وافقت عليها روسيا والسعودية والإمارات والكويت والعراق والجزائر وكازاخستان وعمان، لفك أحدث خفض في الإنتاج تدريجيا قدره 2.2 مليون برميل يوميا، والذي دخل حيز التنفيذ هذا الشهر.

‎ولدى أوبك+ أيضا 3.65 مليون برميل يوميا من تخفيضات الإنتاج الأخرى المعمول بها حتى نهاية العام المقبل لدعم السوق، ويبلغ إجمالي 5.85 مليون برميل يوميا حوالي 5.7٪ من العرض العالمي.

‎هذا وقرر تحالف أوبك+ عقد اجتماع دول أوبك+ الدول الثمانية في 5 مايو/أيار لتحديد ناتج يونيو/حزيران.