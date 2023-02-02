"بشكل محدود".. صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين يعيد الحياة لقلب العراق التجاري (صور)

شفق نيوز/ عادت حركة المتبضعين لتنشط مجدداً في سوق الشورجة، أهم أسواق العراق التجارية، والذي يعد مصدر تموين المواد الغذائية للعاصمة بغداد وباقي المحافظات.

عدسة وكالة شفق نيوز تجولت في السوق بعدما تجددت فيه الحركة بمعدل محدود نسبياً لا يتجاوز 10% من نشاطه المعتاد، وذلك بعد صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين على مدار الأسبوع الجاري.

وشهد سوق الشورجة في الآونة الأخيرة تراجعاً واضحاً في نشاطه التجاري جراء الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار وتقلباته التي أدت إلى عدم استقرار في حركة البيع والشراء.

وسجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي خلال شهر كانون الثاني/ يناير الماضي ارتفاعاً تصعيداً غير مسبوق إذ بدأ بتخطي عتبة 1500 دينار للدولار الواحد ليواصل تصاعده حتى تجاوز 1700 دينار.