بشكل طفيف .. ارتفاع أسعار الذهب بأسواق بغداد وانخفاضها في أربيل

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل طفيف بالعاصمة بغداد، فيما انخفضت أيضا بشكل طفيف في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، (13 نيسان 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 410 آلاف دينار، وسعر الشراء 406 آلاف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاربعاء 408 آلاف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل ارتفاعا ايضا عند 480 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 476 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 410 آلاف دينار و 420 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 380 الفاً و 390 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا طفيفا حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 468 الفاً، فيما سجل عيار 21 بيع 415 الف دينار وسجل عيار 18 بيع 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).