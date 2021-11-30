بشرى "بيضاء" للعائلات العراقية

شفق نيوز / أعلنت وزارة التجارة العراقية، يوم الثلاثاء، إطلاق تجهيز "الحصة العاشرة" من مادة الدقيق (الطحين).

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الشركة العامة لتصنيع الحبوب، وجهت فروعها بالمحافظات كافة، بالمباشرة بقطع قوائم تجهيز الوكلاء بمادة الطحين للحصة الجديدة" .

وأضافت أن "إعماماً صدر من الشركة تضمن جدولاً بمواعيد القطع ومراجعة الوكلاء وفق التوقيتات الزمنية المحددة حسب الخطة التسويقية المركزية"، مشيرة إلى أن "التنسيق جارٍ بين شركتي التصنيع، وتجارة الحبوب، لإطلاق خلطات الحبوب المخصصة للمطاحن المكلفة بإنتاج الحصة العاشرة من الطحين الموزع وفق نظام البطاقة التموينية".

ودعت الوزارة، في بيانها، الوكلاء كافة، إلى "مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات، لتسلم قوائم التجهيز، مع توجيه اللجان الرقابية والمواطنين بمتابعة نوعية الطحين وختم المطحنة وتاريخ الإنتاج قبل استلام الحصة المقررة، لتلافي أي حالات تلاعب في الكميات الموزعة والإبلاغ عن الحالات السلبية" .

وبحسب الوزارة، شددت شركة تصنيع الحبوب، على "الالتزام التام بالشروط الصحية ومقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتنسيق عملية مراجعة الوكلاء، للحيلولة دون حدوث تجمعات خلال عملية القطع، مع توجيه مراكز القطع بالتعاون في تطبيق الإجراءات الوقائية لتسهيل عملية مراجعة الوكلاء".

ووفقاً للبيان، وجهت وزارة التجارة العراقية، المواطنين بـ"استلام حصصهم من الطحين، وعدم السماح لما يقوم به بعض الوكلاء بالترويج لحث المواطنين على بيع حصصهم، والتأكد من سلامة الكميات المجهزة والإبلاغ عن المخالفات إن وجدت من خلال الاتصال بقسم الرقابة أو فروع شركة تصنيع الحبوب في المحافظات، أو عبر الموقع الرسمي للوزارة على (فيس بوك)، بالإضافة إلى الخطوط الساخنة المعلنة للوزارة والشركة، وعبر الدخول لرابط خدمة راقبني، لغرض اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين" .